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aksam.com.tr
  • 23 Nisan 2020 Perşembe 21:38
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  • 23 Nisan 2020 Perşembe 21:51

Vodafone Park'ta önce İstiklal Marşı sonra da 23 Nisan Marşı

Vodafone Park'ta önce İstiklal Marşı sonra da 23 Nisan Marşı

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Beşiktaş Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Vodafone Park'ın ışıklarını yakarak marşlar çaldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Beşiktaş Kulübü Vodafone Park’ın ışıklarını yaktı. Saat 21.00’de İstiklal Marşı’nın stat hoparlörlerinden yayınlanmasının ardından 23 Nisan marşları çalındı.

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