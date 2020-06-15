Korkmaz, hem ilk yarı hem de ikinci devre iyi oynadıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"Kazanacağımız maçı kaybettik, onun üzüntüsü var. Hemen hemen istediklerimizi yaptık ama futbol sonuç oyunu. Sonucu almadan bu iş olmuyor. 1-0 mağlup duruma düştük, hemen akabinde golü bulduk. Üzerine yüzde yüzlük bir gol kaçırdık. Gol pozisyonlarına da girdik, değerlendiremedik. Oyuncularımızın üzüntüsü, kazanacağımız bir maçı kaybetmemizden kaynaklı. Kazanamıyorsak bile kaybetmememiz lazımdı. Bu da olmadı. Bu saatten sonra oyundan önemlisi sonucu alabilmek. İnşallah bundan sonra sonucu da alırız."
Korkmaz, pandeminin futbola etkisine ilişkin ise, "Herkes 'fiziksel yeterlilik' diye tuturmuş. Asıl önemlisi psikolojik olarak nasıl etkilendiğiniz. İkisi beraber olmadan bu iş olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.
Galatasaray'da sakatlanarak ambulansa alınan Fernando Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü. (TRT SPOR)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin dışında çok fazla kayıplar yaşadıklarını belirtti.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız." dedi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.