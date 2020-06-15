İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi oynadıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Korkmaz, hem ilk yarı hem de ikinci devre iyi oynadıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanacağımız maçı kaybettik, onun üzüntüsü var. Hemen hemen istediklerimizi yaptık ama futbol sonuç oyunu. Sonucu almadan bu iş olmuyor. 1-0 mağlup duruma düştük, hemen akabinde golü bulduk. Üzerine yüzde yüzlük bir gol kaçırdık. Gol pozisyonlarına da girdik, değerlendiremedik. Oyuncularımızın üzüntüsü, kazanacağımız bir maçı kaybetmemizden kaynaklı. Kazanamıyorsak bile kaybetmememiz lazımdı. Bu da olmadı. Bu saatten sonra oyundan önemlisi sonucu alabilmek. İnşallah bundan sonra sonucu da alırız."

Korkmaz, pandeminin futbola etkisine ilişkin ise, "Herkes 'fiziksel yeterlilik' diye tuturmuş. Asıl önemlisi psikolojik olarak nasıl etkilendiğiniz. İkisi beraber olmadan bu iş olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u 2-1'le geçti

Hamzaoğlu: "Zor ama iyi bir galibiyet"