Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Zor ama iyi bir galibiyet oldu. Özellikle üç ay sonra kazanarak başlamak bizim için önemliydi." dedi.
Maçın başında oyun disiplininden biraz koptuklarını belirten Hamzaoğlu, "Pas oyunundan vazgeçtik, hızlı hücumlar yapmaya çalıştık. Rakibin üstünlüğünü ilk yarıda kabul etmek zorunda kaldık. İkinci yarıda oyun değişti. Devre arasında ne yapmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Zor da olsa iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı ve Konyaspor'u tebrik ediyorum. Konyaspor'un bizden daha iyi oynadığını düşünüyorum ama biz pozisyonları değerlendirdik. Önümüzde Kayserispor maçı var. Önemli bir karşılaşma. Oradan da iyi bir sonuçla ayrılırsak, bizim için çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Hamzaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının psikolojik etkisine ilişkin soruya, "En başlarda olumsuz yönde etkiledi ama sonlara doğru artık alıştık. Böyle bir yaşam sürmeye alıştık. Psikolojik anlamda bize olumsuz yönde çok etkisi olmadı." yanıtını verdi.
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.
Galatasaray'da sakatlanarak ambulansa alınan Fernando Muslera, kaval kemiğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü. (TRT SPOR)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin dışında çok fazla kayıplar yaşadıklarını belirtti.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız." dedi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sağ tibia ve fibulasında kırık olduğunu açıklarken, Florin Andone'nin de sağ dizinde ileri derecede esneme olduğunu bildirdi.
Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK- MKE Ankaragücü karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını söyledi.