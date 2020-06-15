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aksam.com.tr
  • 15 Haziran 2020 Pazartesi 01:27
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Hamzaoğlu: "Zor ama iyi bir galibiyet"

Hamzaoğlu: "Zor ama iyi bir galibiyet"

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Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Zor ama iyi bir galibiyet oldu. Özellikle üç ay sonra kazanarak başlamak bizim için önemliydi." dedi.

Maçın başında oyun disiplininden biraz koptuklarını belirten Hamzaoğlu, "Pas oyunundan vazgeçtik, hızlı hücumlar yapmaya çalıştık. Rakibin üstünlüğünü ilk yarıda kabul etmek zorunda kaldık. İkinci yarıda oyun değişti. Devre arasında ne yapmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Zor da olsa iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı ve Konyaspor'u tebrik ediyorum. Konyaspor'un bizden daha iyi oynadığını düşünüyorum ama biz pozisyonları değerlendirdik. Önümüzde Kayserispor maçı var. Önemli bir karşılaşma. Oradan da iyi bir sonuçla ayrılırsak, bizim için çok iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının psikolojik etkisine ilişkin soruya, "En başlarda olumsuz yönde etkiledi ama sonlara doğru artık alıştık. Böyle bir yaşam sürmeye alıştık. Psikolojik anlamda bize olumsuz yönde çok etkisi olmadı." yanıtını verdi.

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