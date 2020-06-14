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aksam.com.tr
  • 14 Haziran 2020 Pazar 18:33
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Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u 2-1'le geçti

Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u 2-1'le geçti

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Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de Gençlerbirliği evinde, İHKonyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede Gençlerbirliği, Sio ve Berat Özdemir'ın attığı gollerle Konyaspor'u 2-1 yendi. Yeşil-beyazlıların tek golü Jevtovic'ten geldi. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldı.

12. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti.

24. dakikada Shengelia'nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

36. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARI

50. dakikada Flavio'nun kaptırdığı top sonrası gelişen atakta, Bajic'in ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanında dışarı gitti.

59. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun sağ kanattan ortasında Sio, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

62. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Bajic'in içeriye çevirdiği topu Jevtovic, ceza sahasında tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

70. dakikada Bajic'in pasında kale önünde topla buluşan Shengelia, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

83. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-1 yaptı. Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken topu Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir'e bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan genç futbolcunun gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caner Özaral

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan (Dk. 82 Soner Dikmen), Sessegnon (Dk. 65 Sefa Yılmaz), Candeias (Dk. 90 İlker Karakaş), Seuntjens (Dk. 46 Berat Ayberk Özdemir), Sio (Dk. 65 Ayite), Stancu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jonsson (Dk. 87 Thuram), Hurtado (Dk. 39 Jevtovic), Shengelia (Dk. 86 Erdon Daci), Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 66 Miya), Bajic

Goller: Dk. 59 Sio, Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Dk. 62 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Anicic, Dk. 73 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90 Erdem Özgenç, Dk. 90+1 Flavio (Gençlerbirliği)

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