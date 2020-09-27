İsmail Kartal: '4-0'ken yediğimiz gol kabul edilemez'

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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasında 4-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin, "Beşiktaş gibi büyük bir takımı burada 4 golle yenmek, bizim için çok güzel ve anlamlı oldu." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Çalışmayı çok seven bir oyuncu gurubunun olduğunu vurgulayan Kartal, "Ben ve ekibim de çalışmayı ve çalıştırmayı seven bir ekibiz. Kolay kolay oyuncuları boş bırakmıyoruz. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar ama acı çekmeden de başarı ve zaferler gelmez." diye konuştu.

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Hafta başından beri çok iyi ve yüksek tempolu bir çalışma yaptıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

Oyunun son bölümlerinde fizik olarak birazcık oyundan düştük. Bu sistemde fizik olarak takımımızın seviyesini biraz daha yukarıya çekebilirsek, çok daha iyi bir Konyaspor olacağını düşünüyorum. Daha iyi mücadele eden, savaşan ve başarılı olabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün planlamam, hayalim ve hedefim bu. Bugünkü galibiyeti, her ne kadar tribünler boş olsa da büyük Konyaspor camiasına ve yöneticilerimize armağan ediyorum.

Kartal, oyuncuları gösterdikleri performanstan ötürü kutladığını belirterek, "Skor 4-0'ken yediğimiz gol kabul edilemez. Bunu zaten hafta içi takımımıza göstereceğiz. Maç 4-0 olabilir, 0-0 olabilir ama böyle ucuz gol yememeliyiz. 4-0'ken bu golü yememiz bizim için bir artı oldu. Bir daha böyle gol yemememiz için bunu hafta içinde yaptığımız analizlerde oyuncularıma göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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