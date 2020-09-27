  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Eylül 2020 Pazar 19:50
  • |
  • Son Güncelleme:

İsmail Kartal: '4-0'ken yediğimiz gol kabul edilemez'

İsmail Kartal: '4-0'ken yediğimiz gol kabul edilemez'

Paylaş

AA

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasında 4-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin, "Beşiktaş gibi büyük bir takımı burada 4 golle yenmek, bizim için çok güzel ve anlamlı oldu." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Çalışmayı çok seven bir oyuncu gurubunun olduğunu vurgulayan Kartal, "Ben ve ekibim de çalışmayı ve çalıştırmayı seven bir ekibiz. Kolay kolay oyuncuları boş bırakmıyoruz. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar ama acı çekmeden de başarı ve zaferler gelmez." diye konuştu.

Sergen Yalçın: 'Özür diliyoruz'

Hafta başından beri çok iyi ve yüksek tempolu bir çalışma yaptıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

Oyunun son bölümlerinde fizik olarak birazcık oyundan düştük. Bu sistemde fizik olarak takımımızın seviyesini biraz daha yukarıya çekebilirsek, çok daha iyi bir Konyaspor olacağını düşünüyorum. Daha iyi mücadele eden, savaşan ve başarılı olabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün planlamam, hayalim ve hedefim bu. Bugünkü galibiyeti, her ne kadar tribünler boş olsa da büyük Konyaspor camiasına ve yöneticilerimize armağan ediyorum.

Kartal, oyuncuları gösterdikleri performanstan ötürü kutladığını belirterek, "Skor 4-0'ken yediğimiz gol kabul edilemez. Bunu zaten hafta içi takımımıza göstereceğiz. Maç 4-0 olabilir, 0-0 olabilir ama böyle ucuz gol yememeliyiz. 4-0'ken bu golü yememiz bizim için bir artı oldu. Bir daha böyle gol yemememiz için bunu hafta içinde yaptığımız analizlerde oyuncularıma göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında darmadağın: 4-1

Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

CANLI | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi
Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Galatasaray cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi
Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Derbiden notlar: Fenerbahçe cephesi

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı
Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Derbide sahaya dışarıdan işaret fişeği atıldı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.

Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘
Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘

Sergen Yalçın: ‘Özür diliyoruz‘

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyspor'a karşı deplasmanda aldıkları 4-1'lik yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Beşiktaş'a Konya'da büyük şok
Beşiktaş'a Konya'da büyük şok

Beşiktaş'a Konya'da büyük şok

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

Kartal: ‘4-0'ken yediğimiz gol kabul edilemez‘
Kartal: ‘4-0'ken yediğimiz gol kabul edilemez‘

Kartal: ‘4-0'ken yediğimiz gol kabul edilemez‘

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasında 4-1 kazandıkları Beşiktaş karşılaşmasına ilişkin, "Beşiktaş gibi büyük bir takımı burada 4 golle yenmek, bizim için çok güzel ve anlamlı oldu." dedi.

Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı
Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı

Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında ağır bir yenilgi yaşadı.

Sivas'ta gol sesi yok
Sivas'ta gol sesi yok

Sivas'ta gol sesi yok

Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçı 0-0 sona erdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.