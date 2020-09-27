Konyaspor-Beşiktaş | CANLI ANLATIM

SPOR GÜNDEMİ

Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve... Terim'den gündeme oturan motivasyon konuşması! O kareyi takıma gösterdi ve... Galatasaray Teknik Direktörü, Erol Bulut'un duvarına astığı "Terim" fotoğrafının rövanşını almaya çalışacak. Terim, takımı da bu şekilde motive etti.

2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin 2 ismi daha sildi: Bonservisiyle gönderin Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Isimat Mirin ve Douglas'tan sonra Jeremain Lens ve Umut Nayir'i de gözden çıkardı. Başarılı çalıştırıcı, iki oyuncunun bonservisiyle gönderilmesini Siyah-Beyazlı yönetime iletti.

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu Dev derbinin VAR hakemi belli oldu Bu akşam saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Kanayan yaraya ilaç gibi transfer Kanayan yaraya ilaç gibi transfer Beşiktaş, Roma'nın 29 yaşındaki İtalyan sağ beki Davide Santon ile anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlı yönetim, 14'e çıkan yabancı oyuncu kontenjanını düşürüp Santon'a imzayı attıracak.

Teklif 250 bin euro yükseltildi ve beklemeye geçildi Teklif 250 bin euro yükseltildi ve beklemeye geçildi Beşiktaş daha önce 2,5 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı Nikola Kalinic'in son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon euro talebi karşısında yaptığı teklifi 2,750 bin euroya yükseltti ve beklemeye geçti.