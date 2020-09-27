Beşiktaş, Konya'da hezimete uğradı

AA

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında ağır bir yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı takım, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yaptığı maçtan 4-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, ligde bu sezon ilk kez yenildi.

Sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden, geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, üst üste 5 puan yitirdi.

Ligde birer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan siyah-beyazlı ekip, 4 puanda kaldı.

Geçen sezonun ilk 3 haftası sonunda aynı performansı gösteren Beşiktaş, 2020-2021 sezonuna da benzer bir başlangıç yapmaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon da Trabzonspor'a 4-1 yenilmişti.

BU SEZON BİR KEZ SEVİNEBİLDİ



Beşiktaş, yeni sezonda da taraftarlarını şu ana dek sevindirmeyi başaramadı.

Süper Lig ve Avrupa kupaları olmak üzere 5 maça çıkan siyah-beyazlı takım, sadece bir kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, ikişer de beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor'u yenen Beşiktaş, ligde İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesinde PAOK'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Rio Ave'yi konuk ettiği maçın normal süresini ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamladı.

ABOUBAKAR İLK MAÇINA ÇIKTI



Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, uzun bir aradan sonra siyah-beyazlı formayı tekrar giydi.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Aboubakar, 2016-2017 sezonunda siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak görev almıştı.

TEK GOL GÖKHAN TÖRE'DEN



Siyah-beyazlı ekibin tek golü, Aboubakar gibi tekrar kadroya dahil edilen Gökhan Töre'den geldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave maçında da sonradan oyuna giren Gökhan Töre, Beşiktaş'taki ikinci döneminin ilk lig maçını da İttifak Holding Konyaspor karşısında oynadı.

Maçın 90+2. dakikasında fileleri havalandıran Gökhan Töre, bin 693 gün sonra siyah-beyazlı formayla gol sevinci yaşadı.

Geride kalan sezonlarda da Beşiktaş'ta görev alan Gökhan, siyah-beyazlı formayla son olarak 7 Şubat 2016'da Gaziantepspor'a gol kaydetmişti. Sonraki dönemlerde kısa süreli West Ham United'da kiralık olarak oynayan ve geçen sezon da Yeni Malatyaspor'un kadrosunda yer alan Gökhan, Beşiktaş adına sonraki maçlarda fileleri havalandırmayı başaramamıştı.

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