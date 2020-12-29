İngilizler Luyindama'ya kafayı taktı

AKŞAM

İngiliz ekibi Everton, Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'yı kadrosuna katmayı çok istiyor.

Ada temsilcinin Teknik Direktörü Ancelotti’nin transfer listesinin ilk sırasında Luyindama var. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor. Cim-Bom, Luyindama’dan gelecek para ile devre arası transfer bütçesini oluşturmayı planlıyor.

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