İngilizler Luyindama'ya kafayı taktı

Ada temsilcinin Teknik Direktörü Ancelotti’nin transfer listesinin ilk sırasında Luyindama var. Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor. Cim-Bom, Luyindama’dan gelecek para ile devre arası transfer bütçesini oluşturmayı planlıyor.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.
Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.
Hakan Arslan, devre arası Arda Kardeşler'e “Hoca bak çizgiyi geçti” diyerek pozisyonu gösterdi. Kırmızı kart gördü.
İngiliz ekibi Everton, Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'yı kadrosuna katmayı çok istiyor.
Fatih Terim, Trabzon galibiyeti sonrası dönüş yolculuğunda oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Futbolcularını tek tek tebrik eden deneyimli hoca, "Önemli olan sezon sonunda zirvede olmak" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'daki performansıyla adeta futbola yeniden dönen Arda Turan, ispanya'da da gündem oldu.