Arda'nın var bir hayali!

İspanyol basını Arda Turan’ı gündeme getirmeye devam ediyor. Arda’nın sözleşmesinin 1+1 yıl olduğuna dikkat çeken İspanyollar, “Sezonun yarısından fazlasında oynarsa kontratı otomatik olarak yenilenecek. Arda, Galatasaray’ın kaptanı olarak şampiyon olma hayalini yaşıyor.” yorumlarında bulunuyor.
Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı takım transfer çalışmalarına hız verdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir veto geldi.
Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.
Hakan Arslan, devre arası Arda Kardeşler'e “Hoca bak çizgiyi geçti” diyerek pozisyonu gösterdi. Kırmızı kart gördü.
İngiliz ekibi Everton, Galatasaray'ın başarılı stoperi Luyindama'yı kadrosuna katmayı çok istiyor.
Fatih Terim, Trabzon galibiyeti sonrası dönüş yolculuğunda oyuncularıyla bir görüşme yaptı. Futbolcularını tek tek tebrik eden deneyimli hoca, "Önemli olan sezon sonunda zirvede olmak" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'daki performansıyla adeta futbola yeniden dönen Arda Turan, ispanya'da da gündem oldu.