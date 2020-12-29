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aksam.com.tr
  • 29 Aralık 2020 Salı 08:00
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Arda'nın var bir hayali!

Arda'nın var bir hayali!

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AKŞAM

Galatasaray'daki performansıyla adeta futbola yeniden dönen Arda Turan, ispanya'da da gündem oldu.

İspanyol basını Arda Turan’ı gündeme getirmeye devam ediyor. Arda’nın sözleşmesinin 1+1 yıl olduğuna dikkat çeken İspanyollar, “Sezonun yarısından fazlasında oynarsa kontratı otomatik olarak yenilenecek. Arda, Galatasaray’ın kaptanı olarak şampiyon olma hayalini yaşıyor.” yorumlarında bulunuyor. 

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Arda'nın var bir hayali!
Arda'nın var bir hayali!

Arda'nın var bir hayali!

Galatasaray'daki performansıyla adeta futbola yeniden dönen Arda Turan, ispanya'da da gündem oldu.
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