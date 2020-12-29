Fenerbahçe'de Luiz Gustavo gerçekleri... Maçtan önce mi pozitifti? Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı öncesinde Sarı-Lacivertliler’in yıldız ismi Luiz Gustavo’nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen, zorlu mücadelede oynatıldığı iddia edildi. Sosyal medyada da çok fazla konuşulan olayın detaylarına AKŞAM ulaştı.
FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI
Sarı-Lacivertli kulüp maçtan bir gün önce tüm futbolcularına Samandıra’da test yaptırdı. Gustavo da dahil olmak üzere test yapılan oyuncularda ve teknik heyette her hangi bir vakaya rastlanmadı. Ancak Başakşehir maçından bir gün sonra yapılan Kovid-19 testlerinde Gustavo ile beraber üç futbolcunun testi pozitif çıktı. Fenerbahçe kulübü de bu sebepten dolayı sosyal medyada gündem olan bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.
Sarı-Lacivertli kulüp dün Samandıra’da yeniden test yaptırdı ve yapılan açıklamada, “Üç oyuncumuzda rastlanan Kovid-19 vakaları sonrası 4 gün üstüste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
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