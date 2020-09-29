İndirime yanaşmayan Serdar Aziz yolcu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, transfer döneminin transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala takımdan gönderilmesini istediği oyuncuların listesini yönetime verdi.
SADIK DA VAR
Listede, Nabil Dirar, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Michael Frey, Allahyar Seyyadmeneş ve Sadık Çiftpınar yer aldı. Yönetim ise indirime yanaşmayan Serdar Aziz’i de bu listeye dahil etti.
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