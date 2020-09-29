Edinson Cavani hayali bitmedi

AKŞAM

Fenerbahçelilerin, yıldız golcü Edinson Cavani'ye sosyal medyadan yaptıkları "Come to Fenerbahçe" çağrısı, Brezilya basınında haber oldu.

Fenerbahçeli taraftarların Edinson Cavani’ye yaptığı “Fenerbahçe’ye gel” çağrıları Brezilya basınında yer aldı. “radaresportes.com.br”nin haberinde; Gremio’nun da Cavani’yi istediğini ancak transferin zor olduğunu ve Fenerbahçeliler’in Cavani’ye sosyal medyadan çok mesaj gönderdiği de vurgulandı.

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