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  • 29 Eylül 2020 Salı 08:00
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Diego Perotti bir adım uzakta

Diego Perotti bir adım uzakta

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AKŞAM

Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu Diego Perotti transferinde son viraja girdi. Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Perotti ile anlaştı. Oyuncu bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe durmak bilmiyor... Bu sezon kadrosuna 14 ismi katan Sarı-Lacivertliler, yeni takviyeler için de çalışmalarını sürdürüyor. Garry Rodirgues’ten istediği verimi alamayan ve Yeşil Burunlu oyuncuyla yollarını ayırmak isteyen Kanarya, tecrübeli futbolcunun yerine ise Roma’nın 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Diego Perotti’yi düşünüyor. İtalya ve İspanya basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe bu transferde sona yaklaştı.

HER KONUDA ANLAŞMA TAMAM 

İspanya’da yayın yapan “fichajes.net” adlı haber sitesi, dün ‘Perotti’nin bir buçuk ayağı Türkiye’de’ başlığı ile verdiği haberde; “Perotti hâlâ optimum seviyede ve İtalya Serie A ekibi Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Arjantinli oyuncu, Türkiye’ye yani Fenerbahçe’ye bir adım uzaklıkta... Eski Sevillalı futbolcu yüksek ücretli bir sözleşmeye imza atacak ve Türk kulübüyle her konuda da anlaşmış durumda... Bu hafta içinde Perotti’nin Türkiye’ye gitmesi ve Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırması bekleniyor.” ifadelerini kullanıldı.

4 YILDA 63 MAÇ KAÇIRDI 

İspanyollar, Perotti’nin 4 yıldır Roma’da forma giydiğini ancak, Türkiye’den astronomik bir teklif aldığı için yeni maceraya atılacağını da belirtti. 2016 yılında Genoa’dan Roma’ya 9 milyon euroya transfer olan Perotti, bu süre zarfında 63 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Hali hazırda da ‘uyluk gerilmesi’ sakatlığı bulunan Tangocu’nun önümüzdeki hafta sahalara dönmesi bekleniyor. Diego Perotti, Roma ve Genoa’nın yanı sıra Sevilla, Boca Juniors ile Moron’da forma giydi. 1.79’luk oyuncu 5 defa da Arjantin Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

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