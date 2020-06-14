İlk 11'ler belli oldu | Çaykur Rizespor-Galatasaray

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao.
Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeniden başlayan Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Maçta ilk 11'ler belli oldu. Bu zorlu mücadeleyi anbean AKŞAM Spor'dan takip edebilirsiniz.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig'de Gençlerbirliği, Konyaspor'u ağırlıyor
Bordo-mavililer, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için resmi başvuruyu yaptı. (TRT Spor)
Türkiye'de 1976-1987 yılları arasında forma giyen ABD'li basketbolcu Benjamin McGilmer, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye'de futbol yaz transfer dönemi, 1 Temmuz'da başlayacak ve 22 Eylül'de sona erecek.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, başlattıkları yardım kampanyasına 200 bin üzerinde katılım olduğunu söylerken; muhaletefe seslendi, "Bu süreçte beni yalnız bıraksınlar." Geçmişe yönelik yaptığı eleştirileri durdurması yönündeki taleplere "O kesimden hiç destek yok. Buraya 100 milyon TL'ye yakın para verdim" yanıtını verdi.
Defansa duvar örmek isteyen Fenerbahçe, yeni sezon için harekete geçti: Falette takımda tutulacak. Roma'dan Juan Jesus için de girişimler hızlandı. Harekât tamamlanırsa stoper rotasyonu sol ayaklılar Jesus-Falette ve sağla oynayan Serdar-Sadık'tan oluşturulacak.