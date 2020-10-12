  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 21:06
  • |
  • Son Güncelleme:

Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür

Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür

Paylaş

AA

Atakaş Hatayspor kulübü, Hatay'da yanan ormanların yerine dikilmek üzere spor kulüpleri arasında başlatılan fidan bağışı kampanyası için teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, şehrin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçların ciğerleri yaktığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Bizim için daha anlamlı bir 'meydan okuma' yok. Hatayspor olarak bütün meydan okumaları kabul ediyoruz. Hatay için el ele diyerek, Hatay'ımıza fidan bağışlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Hatayspor olarak, ormanlarımızın yanı sıra umutlarımızı da yeşerten bu kampanya için gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Biz aynı ciğerlerden nefes alan tek bir vücuduz.

Spor kulüpleri, Hatay için tek yürek

İzmir kulüpleri, Hatay için el ele

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Rodrigues'te sıcak saatler: Sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor
Rodrigues'te sıcak saatler: Sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor

Rodrigues'te sıcak saatler: Sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor

'Başkanlık düşüncem yok'
'Başkanlık düşüncem yok'

'Başkanlık düşüncem yok'

Efecan ve Ozan, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Efecan ve Ozan, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Efecan ve Ozan, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Totti'nin babası koronaya yenik düştü
Totti'nin babası koronaya yenik düştü

Totti'nin babası koronaya yenik düştü

Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulüpler, Hatay için tek yürek
Kulüpler, Hatay için tek yürek

Kulüpler, Hatay için tek yürek

Hatay'da başlayan büyük yangının ardından spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.

İzmir kulüpleri, Hatay için el ele
İzmir kulüpleri, Hatay için el ele

İzmir kulüpleri, Hatay için el ele

İzmir'in köklü kulüpleri Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu, el ele vererek Hatay'da yanan ormanlar için fidan kampanyası başlattı.

Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür
Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür

Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür

Atakaş Hatayspor kulübü, Hatay'da yanan ormanların yerine dikilmek üzere spor kulüpleri arasında başlatılan fidan bağışı kampanyası için teşekkür etti.

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'
'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'

'Sürekli hazır değilim diyor, satın gitsin!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Isimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakmıştı. 48 yaşındaki antrenörün söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı.

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu
NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers oldu

NBA final serisi sona erdi ve 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonu oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.