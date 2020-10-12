Hatayspor'dan fidan bağışında bulunan kulüplere teşekkür

Kulüpten yapılan açıklamada, şehrin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarında yok olan ağaçların ciğerleri yaktığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
Bizim için daha anlamlı bir 'meydan okuma' yok. Hatayspor olarak bütün meydan okumaları kabul ediyoruz. Hatay için el ele diyerek, Hatay'ımıza fidan bağışlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Hatayspor olarak, ormanlarımızın yanı sıra umutlarımızı da yeşerten bu kampanya için gerekli çalışmaları büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Biz aynı ciğerlerden nefes alan tek bir vücuduz.
Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Hatay'da başlayan büyük yangının ardından spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.
İzmir'in köklü kulüpleri Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu, el ele vererek Hatay'da yanan ormanlar için fidan kampanyası başlattı.
Atakaş Hatayspor kulübü, Hatay'da yanan ormanların yerine dikilmek üzere spor kulüpleri arasında başlatılan fidan bağışı kampanyası için teşekkür etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Isimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakmıştı. 48 yaşındaki antrenörün söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı.
NBA final serisi sona erdi ve 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonu oldu.