Spor kulüpleri, Hatay için tek yürek

DHA

Hatay'da başlayan büyük yangının ardından spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.

Hatay'da çıkan yangın sonucunda büyük zarar gören ormanlık alanlar için futbol takımları fidan dikme kampanyası başlattı.

Süper Lig'de Beşiktaş Kulübü'nün kuruluş tarihi olan 1903 sayısı üzerinden başlattığı fidan dikme kampanyasına Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Gaziantep FK, Trabzonspor ve daha birçok kulüp katıldı.

Şu ana kadar Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 1903, Galatasaray 1905, Fenerbahçe 1907, Medipol Başakşehir 2 bin 14, Gaziantep FK 2 bin 727 ve Trabzonspor 7 bin 682 fidan bağışladığını açıkladı.

Diğer Süper Lig kulüplerinin de fidan dikme kampanyasına katılması bekleniyor.