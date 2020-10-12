İzmir kulüpleri, Hatay için el ele

Geçtiğimiz cuma günü Hatay’ın Belen ilçesinde başlayan ve İskenderun, Arsuz ilçelerine de sıçrayan orman yangını, yaklaşık 2 gün süren çalışmaların sonucu kontrol altına alınabilmişti. Yüzlerce hektar ormanın küle döndüğü yangın, yerleşim yerlerine de sıçramış ve 542 vatandaş tahliye edilmişti. 70 vatandaşın etkilendiği yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra yaraları sarmak için Türkiye’nin dört bir yanından kurumlar, kuruluşlar ve kişiler harekete geçti. İzmir’in asırlık spor kulüpleri olan Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu da duruma kayıtsız kalmadı.
İzmir’in spor kulüplerinden fidan kampanyası
Altay Spor Kulübü, sosyal medyadan bir kampanya başlatarak, "Hatay için el ele! Yangında zarar gören ormanlarımızı yeşertmek için 1914 fidanla Karşıyaka Spor Kulübü’ne meydan okuyoruz" mesajını paylaştı. Bu mesajın üzerine Karşıyaka Spor Kulübü de, "Altay Spor Kulübü’nün meydan okumasını görüyor, biz de Hatay için 1912 fidan bağışlıyoruz. Sıra sende Göztepe" yanıtını verdi. Karşıyaka’nın mesajına alıntılayan Göztepe Spor Kulübü ise, "Biz de Hatay için 1925 fidan bağışlıyoruz, sıra sende Altınordu" diyerek pası Altınordu’ya attı.
Altınordu Futbol Kulübü de kampanyaya 1923 fidanla destek verdi. Böylece İzmir kulüpleri, kuruluş yıllarını temsilen bağışladıkları fidanla kampanyaya toplamda 7 bin 674 fidanla destek olmuş oldu.
Öte yandan, İzmirli futbolseverler de böyle bir kampanyaya destek verdikleri için kulüplerini kutlarken, taraftarların da bağış yapabileceği bir kampanyanın yapılması gerektiğini dile getirdiler.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; Isimat Mirin, Douglas, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve Umut Nayir'i kadro dışı bırakmıştı. 48 yaşındaki antrenörün söz konusu isimleri neden kadro dışı bıraktığına dair yönetime sunduğu rapor ise ortaya çıktı.
İzmir'in köklü kulüpleri Altay, Karşıyaka, Göztepe ve Altınordu, el ele vererek Hatay'da yanan ormanlar için fidan kampanyası başlattı.
NBA final serisi sona erdi ve 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek durumu 4-2'ye getirdi ve NBA şampiyonu oldu.
Son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun bu durumunun sebebi belli oldu. 850 bin euroluk maaşından memnun olmayan ve zam bekleyen başarılı savunmacının ücretinin aksine yüzde 15 indirimli şekilde yatırılması oyuncuyu çok rahatsız etti.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.