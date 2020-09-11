Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Arda Kardeşler'i sert sözlerle eleştirdi.

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe takımı maçta ikinci golünü penaltıdan buldu. 87. dakikada Enner Valencia, Mykola Morozyuk’un faulüyle ceza sahasında yere kaldı ve hakem Arda Kardeşler pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

Oldukça sinirli olduğu gözlenen Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları da aynı tondaydı. Kartal, hakem ve yönetimi için, "Bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olamaz. Olayın bir tutar tarafı yok. VAR’a gitmiyorsun, hemen sarı kart gösteriyorsun. İki pozisyonda da penaltının olduğundan kendisi bile emin değil. Ligin ilk maçında böyle bir olayın anlamı yok. Biz bu ligi bu adamlarla mı bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

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'SOKAKTA BULUP GETİRMİŞLER'

Hakemin sahalardan men edilmesini isteyen Kartal, "Böyle bir hakem mi olur? Bu hakemin işinin bugün bitirmeleri gerekiyor. Bu hakemin bir daha sahalarda olmaması gerekiyor ki bir başka hakem görsün ve yanlış yaptığımız zaman biz cezalandırıyoruz desin. Bu adamın hemen cezalandırılması gerekiyor. Bu olayı tüm Türkiye gördü. Bu hakem değildir. Bunu sokakta bulup getirmişler. Sezonun ilk maçı bu şekilde başladı, bakalım bu sezon nereye kadar gidecek. Bu hakemin takipçisi olacağız." dedi.

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