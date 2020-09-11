Enner Valencia: 'Bana müdahale vardı'

Fenerbahçe, sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın 85. dakikasında verilen penaltıda yerde kalan Enner Valencia, maç sonrasında konuştu. Valencia pozisyonda rakip oyuncunun kendisine müdahalesinin olduğunu söyledi.

Tartışlan penaltı pozisyonunu anlatan Ekvadorlu oyuncu Enner Valencia, "Pozisyonda bana bir müdahalesi oldu rakip oyuncunun, ben topa hareketlenemedim. Önemli olan takımı daha iyi yere götürmek, kendi adıma da çok mutluyum." dedi.

İlk maçın öneminden bahseden Valencia, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Bu maçın önemini biliyorduk ve galibiyetle başladık. Bu galibiyet bize motivasyon sağlayacak ve daha iyi yere gitmemize yol açacak." ifadelerini kullandı.

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