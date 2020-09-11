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aksam.com.tr
  • 11 Eylül 2020 Cuma 22:25
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Fener'i yıkan ikili şimdi umut oldu

Fener'i yıkan ikili şimdi umut oldu

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IHA

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Caner Erkin ve Gökhan Gönül, en son birlikte ürettiği skorda Beşiktaş maçında Fenerbahçe'yi mağlup etmişti. Rizespor maçında da skor üreten bu ikili sarı-lacivertlilere umut veren isimler oldu.

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’yi yeni transferler Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayakta tuttu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünde Caner’in asistinde Gökhan golü bulmuştu. Bu sezon ise ligin ilk haftasında Rizespor ile oynanan maçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler Caner Erkin’in asisti ve Gökhan Gönül’ün golüyle maça eşitliği getirdi.

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