Fener'i yıkan ikili şimdi umut oldu

Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’yi yeni transferler Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayakta tuttu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünde Caner’in asistinde Gökhan golü bulmuştu. Bu sezon ise ligin ilk haftasında Rizespor ile oynanan maçta 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler Caner Erkin’in asisti ve Gökhan Gönül’ün golüyle maça eşitliği getirdi.
Galatasaray'da Younes Belhanda'nın akıbeti belli oluyor. Fatih Terim'in gözden çıkardığı Faslı oyuncunun menajeri, William D'avila, "süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." dedi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş'la görüşen Papiss Cisse, şimdi de Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon euroluk sözleşme arayan tecrübeli golcüyle dirsek teması kurdu. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut'un da transferine sıcak baktığı Senegalli forvet için “Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar” görüşünü savunuyor.
Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Katar'dan iki kulüp devreye girdi. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılılara, iki futbolcu için de 3'er milyon euroluk teklif geldi. Cimbom bu teklifleri yetersiz bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Jose Sosa'yı çok beğendiğini söyleyen, Vedat Muriqi'yle ilgili PSG detayını veren Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini de açıkladı.
Uzun süre ismi Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, komşularından gelen gürültü şikayeti üzerine gelen polislere hakaret eddiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için renktaşına Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık önerdi. Taraflar bugün bir kez daha görüşüp transferi sonuçlandırabilir.