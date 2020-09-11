Fener'i yıkan ikili şimdi umut oldu

SPOR GÜNDEMİ

Ve ayrılık vakti geldi! Menajeri resmen duyurdu... Ve ayrılık vakti geldi! Menajeri resmen duyurdu... Galatasaray'da Younes Belhanda'nın akıbeti belli oluyor. Fatih Terim'in gözden çıkardığı Faslı oyuncunun menajeri, William D'avila, "süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." dedi.

Yeni golcü Papiss Cisse! 'Bizi şampiyon yapar' Yeni golcü Papiss Cisse! 'Bizi şampiyon yapar' Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra Anderlecht ve Beşiktaş'la görüşen Papiss Cisse, şimdi de Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Sarı-Lacivertliler, 1.5 milyon euroluk sözleşme arayan tecrübeli golcüyle dirsek teması kurdu. Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Erol Bulut'un da transferine sıcak baktığı Senegalli forvet için “Bir sezon oynasın, bizi şampiyon yapar” görüşünü savunuyor.

Aylardır beklenen teklif nihayet geldi Aylardır beklenen teklif nihayet geldi Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmak istediği Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Katar'dan iki kulüp devreye girdi. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ödeyen Sarı-Kırmızılılara, iki futbolcu için de 3'er milyon euroluk teklif geldi. Cimbom bu teklifleri yetersiz bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı.

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı Rıdvan Dilmen F.Bahçe'nin yeni transferini açıkladı Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transferlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Jose Sosa'yı çok beğendiğini söyleyen, Vedat Muriqi'yle ilgili PSG detayını veren Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini de açıkladı.

Eran Zahavi, gözaltına alındı Eran Zahavi, gözaltına alındı Uzun süre ismi Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, komşularından gelen gürültü şikayeti üzerine gelen polislere hakaret eddiği iddiasıyla gözaltına alındı.