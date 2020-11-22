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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 18:53
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Göztepe, 6 maç sonra kazandı

Göztepe, 6 maç sonra kazandı

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AA

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı

MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı Cherif Ndiaye'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe'nin rakibi Endri Çekici ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. İkinci yarıda Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye ile farkı 3'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Torgeir Borven'in golüne engel olamasa da rakibini 3-1 mağlup etti.

Göz-Göz, gücünü gösterdi! 3-1

GÖZTEPE 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek ligde 6 müsabaka sonra 3 puana ulaştı. Puanını 11'e çıkaran Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.

Göztepe - MKE Ankaragücü maçının ardından

MKE ANKARAGÜCÜ 7. MAÇINDA DA KAZANAMADI

Ligde Göztepe karşılaşmasıyla 7. müsabakasını geriden bırakan MKE Ankaragücü, bu sezon henüz 3 puan alamadı. Ligde 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan MKE Ankaragücü 2 puanla son sırada yer alıyor.

CHERİF NDİAYE 3. GOLÜNÜ ATTI

Geçen hafta 1-1 berabere biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 1 gol atan Cherif Ndiaye, MKE Ankaragücü maçını da boş geçmedi. MKE Ankaragücü filelerine 2 gol bırakan Senegalli golcü bu sezon 3. golüne ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü atan Halil Akbunar'ın da 3 golü bulunuyor.

GÖZTEPE'NİN ALEYHİNE 5. PENALTI KARARI

Bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 4'ünü penaltı vuruşundan yiyen Göztepe'nin aleyhine verilen 5. penaltı golle sonuçlanmadı. Endri Çekici kullandığı vuruşta meşin yuvarlağı doğrudan auta gönderdi.

Daha önce Torgeir Borven'le bir penaltı golü bulunan MKE Ankaragücü, bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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Göztepe, 6 maç sonra kazandı

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