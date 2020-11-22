Konyaspor, pes etmedi 3 puanı kaptı

Yaz transfer döneminde beklenen takviyeleri yapamadığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, devre arası için kolları sıvadı. Yönetim, Fatih Terim'in çok beğendiği Uruguaylı futbolcuyu almak için harekete geçti.

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede

Süper Lig'in iki devi, bir yandan lig maçları için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da takviyeler için mesai harcıyor. Todofichajes'in haberine göre bu kez ezeli rakipler saha dışında, transferde karşı karşıya geldi ve rota Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Diego Costa'ya çevrildi.