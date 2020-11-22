Konyaspor, pes etmedi 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
Kasımpaşa 17. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçerken, 48'de Skubic dengeyi getirdi. Skubic'in golü öncesinde ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından hakem Yasin Kol orta noktayı gösterdi. Konyaspor'da 75'te oyuna giren Musa Çağıran 89'da takımına galibiyeti getirdi.
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 12 puana çıkarken, Kasımpaşa 12 puanda kaldı ve 5 haftalık yenilmezlik serisi son buldu
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
Süper Lig'in 9. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
18. dakikada konuk ekip öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
30. dakikada Miya'nın ceza sahasının yanı başından çektiği şutu kaleci Ramazan Köse kurtardı.
41. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda Hadergjonaj'ın müdahalesine hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Ancak rakip takımın oyucularının itirazı üzerine VAR'a giden Yasin Kol, penaltıyı iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
48. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Alper Uludağ'ın pasına hareketlenen Skubic'in gelişine vuruşunda, top ağlara gitti.
55. dakikada Koomson'un ceza sahasının dışından çektiği şut yandan auta gitti.
57. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunda top, kaleci Ramazan Köse'nin müdahalesiyle oyun alanına döndü.
Bir pozisyon sonrası Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal (üstte sağda) karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in çektiği şut, az farkla yandan auta gitti.
65. dakikada Alper Uludağ'ın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasa yükselen Skubic'in kafa vuruşunda top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
88. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1
90+5. dakikada Kravets'in ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Ramazan Köse kornere çeldi.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle bitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Alper Uludağ (Dk. 75 Hurtado), Chikalleshi (Dk. 90 Ahmet Çalık), Milosevic (Dk. 75 Musa Çağıran), Miya (Dk. 46 Hadziahmetovic), Kravets
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Ahmet Oğuz (Dk. 54 Koomson), Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Hadergjonaj, Anıl Koç (Dk. 71 Yasin Dülger), Aytaç Kara, Varga, Alan
Goller: Dk. 18 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 48 Skubic, Dk. 88 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 21 Jevtovic, Dk. 84 Adil Demirbağ, Dk. 90 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 61 Haddadi, Dk. 89 Aytaç Kara, Dk. 84 Brecka (Kasımpaşa)
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