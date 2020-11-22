Göz-Göz, gücünü gösterdi! 3-1

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes... Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes... Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Adem Ljajic'in Başakşehir mücadelesi öncesi elleri cebinde ısınması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.

Fenerbahçe Ocak'ta transfer bombasını patlayacak Fenerbahçe Ocak'ta transfer bombasını patlayacak Yaz transfer dönemine yaptığı 18 transferle damga vuran Fenerbahçe ocak ayında yine hız kesmeyecek. Sarı-lacivertliler Erol Bulut'un da takımda görmeyi çok istediği yıldız ismin transferini bitirdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu transferle bizzat ilgileniyor.

Fatih Terim iki yıldızıyla özel olarak görüşecek Fatih Terim iki yıldızıyla özel olarak görüşecek Galatasaray Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. Maç öncesinde sarı-kırmızılılarda 10 eksik bulunurken, teknik direktör Fatih Terim, Emre Akbaba ve Diagne ile özel görüşerek "Bu fırsatı iyi kullanın" dedi.

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.

Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu Galatasaray yönetimi, performansı zaman zaman tartışılan Younes Belhanda ile sözleşme uzatma kararı aldı. Türkiye'de kalmak isteyen Faslı futbolcu, maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yöneticilere iletirken, Galatasaray cephesi ise Belhanda'ya tek bir şart sundu.