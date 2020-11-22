Göz-Göz, gücünü gösterdi! 3-1

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Göztepe'ya galibiyeti getiren golleri 10. ve 67. dakikada Cherif Ndiaye, 62. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibinde Obinna Nwobodo, iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden oldu. MKE Ankaragücü'nde Endri Çekiçi, 29. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Konuk ekibin tek golü 90+2. dakikada Torgeir Börven'den geldi.
Ligde tam 6 hafta sonra kazanan Göztepe puanını 11'e yükseltti. Bu sezon oynadığı 7 lig maçında galibiyet alamayan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Bolingi'nin pasıyla topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
10. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tripic'in verdiği topu ceza sahası hemen önündeki Cherif Ndiaye bekletmeden ceza sahasının içindeki Guilherme'ye aktardı. Guilherme'nin kafa vuruşuyla kale önüne doğru yönlendirdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla topu filelelere gönderdi: 1-0.
25. dakikada ceza sahası içinde Murat Paluli ile Endri Çekici arasındaki mücadelede Endri Çekici'nin yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Atışı 29. dakikada kullanan Endri Çekici'nin şutunda top üstten auta gitti.
37. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin yaptığı ortada Bolingi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.
38. dakikada Atila Turan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın kalesinde olmadığı pozisyonda Lobjanidze'nin şutunda Titi kaleye giden topu uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı.
İki takım oyuncuları arasında bir pozisyon sonrası tartışma yaşandı.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın 62. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Nwobodo'nun ortasında müsait durumdaki Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
66. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda direğe çarpan top auta gitti.
67. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nwobodo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, güzel bir hareketle rakibin geçtikten sonra ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda yaptığı güzel bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.
Göztepe’den Pape Cherif Ndiaye (ortada) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Halil Akbunar'ın sert şutunda kaleci Friedrich topu kornere çeldi.
88. dakikada sol kanattan Alper Potuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topa iyi yükselen Bolingi'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere uzaklaştırdı.
90+2. dakikada MKE Ankaragücü'nde Emre Güral'ın pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Borven, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
Müsabakayı Göztepe 3-1 galip tamamladı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 85 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 46 Nwobodo), Guilherme (Dk. 90 Efe Binici), Cherif Ndiaye (Dk. 73 Napoleoni)
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila Turan (Dk. 67 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 46 Alper Potuk), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 46 Voca), Lukasik (Dk. 46 Diousse), Paintsil (Dk. 76 Borven), Endri Çekiçi, Bolingi
Goller: Dk. 10 ve 67 Cherif Ndiaye, Dk. 62 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 90+2 Borven (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 42 Berkan Emir, Dk. 90+1 Kubilay Sönmez (Göztepe), Dk. 42 Kitsiou, Dk. 83 Bolingi (MKE Ankaragücü)
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