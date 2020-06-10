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aksam.com.tr
  • 10 Haziran 2020 Çarşamba 00:31
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Giuliano'dan Aykut Kocaman itirafı

Giuliano'dan Aykut Kocaman itirafı

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Fenerbahçe'nin eski Brezilyalısı Giuliano, Twitter'dan kendisine sorulan soruları yanıtladı. Yıldız futbolcu, eski hocası Aykut Kocaman hakkında da flaş bir itirafta bulundu.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Giuliano, twitter'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

2017-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız, Fenerbahçeli bir taraftarın "Aykut Kocaman hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Harika bir öğretmen ve harika bir insan" cevabını verdi.

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EN GÜZEL GOLÜ ANTALYA'YA

Brezilyalı bir futbolseverin "Kariyerindeki en un unutulmaz an neydi?" sorusunu da yanıtlayan Giuliano, "Sadece birini söyleyemem çünkü birkaç tane var. Oynadığım tüm kulüplerin kariyerimde kayda değer hatıraları var. Onlara büyük bir sevgim var" dedi.

30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki en güzel golü olarak ise 2017/18 sezonunda Antalya deplasmanında attığı golü gösterdi.

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