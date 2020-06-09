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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 21:42
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Tahir Karapınar, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Tahir Karapınar, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbol akademi altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Tahir Karapınar da görev aldı.

Kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenmanda sarı-lacivertliler, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan oyuncular, günü taktiksel çalışmalarla tamamladı.

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