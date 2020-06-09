Emre Belözoğlu'ndan bir transfer daha: Bilal Budak Fenerbahçe'de!

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gençlik aşısı devam ediyor...
Genç isimlere her zamankinden daha çok önem veren Fenerbahçe yönetimi, sezonu tamamlayacak teknik ekibi belirledikten sonra transferde yeniden harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'un transferlerini bitirmişti ve 3. genç oyuncu da renklere bağlandı.
BİLAL BUDAK FENERBAHÇE'DE!
Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertliler Manisaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Bilal Budak, için anlaşma sağladı.
200 BİN LİRAYA BİTTİ
Gelecek sezon sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü görüşmeler sonunda Manisa, genç yeteneğini 200 bin lira ve bir sonraki satıştan pay karşılığında vermeye razı oldu.
YENİ YUSUF ŞİMŞEK
Oyun stiliyle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Yusuf Şimşek'e benzetilen 16 yaşındaki Bilal Budak, Manisaspor formasıyla bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
FUTBOL KÖYÜNE DE KATILMIŞTI
7 Aralık 2003 doğumlu oyuncu, Manisaspor U13 takımında yer alırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Ülker'in ortaklaşa düzenledği TFF-Ülker Futbol Köyleri Projesi'nin Kuşadası kampına da katılmıştı.
Geçen sezen attığı profesyonel sözleşmeyle Bilal, Manisaspor tarihinin en genç oyuncusu unvanını almıştı.
Asıl pozisyonu merkez orta saha olan oyuncu, 8 numarada da görev yapabiliyor.
Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe hazırlanan kaptan Emre Belözoğlu, transferleri bir bir patlatıyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-kanarya, bir futbolcu ile daha anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı genç futbolcu Bilal Budak için 200 bin TL ödeyecek.
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