Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı

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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui,yılbaşı kutlaması esnasında yaşadığı kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcu tedavi altında

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı.

Elabdellaoui, Büyükçekmece’deki evinin önünde, yılbaşı kutlaması yaparken, elindeki havai fişeğin patlaması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun yüzünde ve gözlerinde yaralanma olduğu bilgisi var.

29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olduğu da gelen haberler arasında.

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