Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Omar Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı.
Elabdellaoui, Büyükçekmece’deki evinin önünde, yılbaşı kutlaması yaparken, elindeki havai fişeğin patlaması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun yüzünde ve gözlerinde yaralanma olduğu bilgisi var.
29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı olduğu da gelen haberler arasında.
Detaylar geliyor...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ahmed Kutucu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.