Arda Turan'a çok uzaklardan talip var!

Son dakika! Ve Emre Belözoğlu transferi açıkladı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanı sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

• "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Bu hafta belirleyici olacak."

• "Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var."

• "UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."