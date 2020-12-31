Arda Turan'a çok uzaklardan talip var!

Arda Turan, Galatasaray'a 2011 yılından sonra ilk kez döndü ve kaptanlık pazubentini taktı. 33 yaşındaki oyuncuya Güney Amerika kulübü Tigres'in talip olduğu belirtildi.
Meksika basınında Tigres'in Arda'nın yanı sıra Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa'yı da listesine aldığı kaydedildi.
GIGNAC ÖRNEĞİ
Gazeteci Willie Gonzalez'in haberine göre, daha önce Gignac gibi yıldızların transferini gerçekleştiren Meksika kulübü, yeniden büyük imzalarla başarı yakalamak istiyor.
Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Tigres, Bayern Münih'e karşı rekabet edebilmek için ara transfer döneminde bu imzaları gerçekleştirmek istiyor.
33 yaşındaki Arda Turan, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gollük katkı sağladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın yılbaşı özel programı kapsamında kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
PFDK tarafından 5 maç men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezası, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürüldü.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni yıl mesajı yayımladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni yıl mesajı yayımladı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe idmanı sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
• "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Bu hafta belirleyici olacak."
• "Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var."
• "UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri."