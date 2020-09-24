Galatasaray'ın rakibi Rangers oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükselen sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için Rangers ile mücadele edecek.
Galatasaray, Hollanda'nın Willem II ekibini 4-0 yenerek tur atlayan Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltı atışları sonucunda elenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, pozisyon buldukları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-0 biten Hajduk Split maçının ardından açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Marcao'nun transferi konusunda açıklamada bulunan Albayrak, ocak ayına işaret etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek elendi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'a 2-0 yenilerek elenen Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.