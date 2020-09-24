Abdurrahim Albayrak'tan Marcao sorusuna yanıt

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yenerek play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok mutluyum. Çok önemli bir maçı kazandık. Şimdi rakibimiz büyük ihtimalle Rangers olacak. O da çok önemli bir maç. O karşılaşmayı da kazanırsak gruplara kalacağız ve 6 milyon avro gibi bir para alacağız. Derbiden önce de bu maç çok önemliydi. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
'OCAK AYINDA KAPIMIZI ÇALARLAR'
Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya İtalya ekibi Roma takımının ilgisinin sorulması üzerine Albayrak, "Marcao, bizim için önemli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız çok değerli ve önemli. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Marcao da çok talibi olan bir oyuncu. Galatasaray bu performansını devam ettirdiği takdirde ocak ayında kapımızı çalacak çok kulüp ve menajer olacak. Bu da Galatasaray camiası için mutluluk verici bir olaydır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltı atışları sonucunda elenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, pozisyon buldukları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-0 biten Hajduk Split maçının ardından açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Marcao'nun transferi konusunda açıklamada bulunan Albayrak, ocak ayına işaret etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek elendi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'a 2-0 yenilerek elenen Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.