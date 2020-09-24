  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 23:25
  • |
  • Son Güncelleme:

Abdurrahim Albayrak'tan Marcao sorusuna yanıt

Abdurrahim Albayrak'tan Marcao sorusuna yanıt

Paylaş

AA

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-0 biten Hajduk Split maçının ardından açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Marcao'nun transferi konusunda açıklamalarda bulunan Albayrak, ocak ayını işaret etti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 yenerek play-off'a kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çok mutluyum. Çok önemli bir maçı kazandık. Şimdi rakibimiz büyük ihtimalle Rangers olacak. O da çok önemli bir maç. O karşılaşmayı da kazanırsak gruplara kalacağız ve 6 milyon avro gibi bir para alacağız. Derbiden önce de bu maç çok önemliydi. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ligde de, Avrupa'da da son sürat Aslan! 2-0

'OCAK AYINDA KAPIMIZI ÇALARLAR'

Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya İtalya ekibi Roma takımının ilgisinin sorulması üzerine Albayrak, "Marcao, bizim için önemli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız çok değerli ve önemli. Oyuncu satmadan alamıyoruz. Marcao da çok talibi olan bir oyuncu. Galatasaray bu performansını devam ettirdiği takdirde ocak ayında kapımızı çalacak çok kulüp ve menajer olacak. Bu da Galatasaray camiası için mutluluk verici bir olaydır." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim: 'Taylan bizim yeni kazancımız'

Galatasaray, yoluna kayıpsız gidiyor

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ligde de, Avrupa'da da son sürat Aslan!
Ligde de, Avrupa'da da son sürat Aslan!

Ligde de, Avrupa'da da son sürat Aslan!

N'aptın Beşiktaş... Kartal'dan Avrupa'ya sürpriz veda
N'aptın Beşiktaş... Kartal'dan Avrupa'ya sürpriz veda

N'aptın Beşiktaş... Kartal'dan Avrupa'ya sürpriz veda

Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti
Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti

Alanyaspor, Avrupa'ya veda etti

Çorum Şehir Stadı hizmete girdi

SPOR GÜNDEMİ

Terim: ‘Taylan bizim yeni kazancımız‘
Terim: ‘Taylan bizim yeni kazancımız‘

Terim: ‘Taylan bizim yeni kazancımız‘

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Murat Şahin'den Aboubakar açıklaması
Murat Şahin'den Aboubakar açıklaması

Murat Şahin'den Aboubakar açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltı atışları sonucunda elenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, pozisyon buldukları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Albayrak'tan Marcao sorusuna yanıt
Albayrak'tan Marcao sorusuna yanıt

Albayrak'tan Marcao sorusuna yanıt

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-0 biten Hajduk Split maçının ardından açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Marcao'nun transferi konusunda açıklamada bulunan Albayrak, ocak ayına işaret etti.

Beşiktaş, Avrupa'da galibiyeti unuttu
Beşiktaş, Avrupa'da galibiyeti unuttu

Beşiktaş, Avrupa'da galibiyeti unuttu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek elendi.

Galatasaray, yoluna kayıpsız gidiyor
Galatasaray, yoluna kayıpsız gidiyor

Galatasaray, yoluna kayıpsız gidiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.

Hajduk antrenöründen kalite vurgusu
Hajduk antrenöründen kalite vurgusu

Hajduk antrenöründen kalite vurgusu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'a 2-0 yenilerek elenen Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.