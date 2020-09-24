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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 23:50
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Hajduk Split antrenöründen kalite vurgusu

Hajduk Split antrenöründen kalite vurgusu

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AA

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'a 2-0 yenilerek elenen Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Hırvat teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyunlarından memnun, sonuçtan dolayı ise mutsuz olduğunu aktaran Vukas, "Çok iyi oynadık. Yüzde 100'ümüzü verdik. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalıştık. Birkaç önemli pozisyona girdik ama bunları gole çeviremedik. Böyle kaliteli takımlara karşı skor üstünlüğünü ele geçirmeniz gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok genç bir takımız. Gelecek adına mutluyum ama sonuçtan dolayı mutlu olduğumu söyleyemem." diye konuştu.

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"ÇOK TEBRİK ALDIK"

Maç sonunda Galatasaray'dan birçok ismin kendilerini tebrik ettiğini aktaran Vukas, "Birçok oyuncu ve kişiden saygı ve tebrik aldık. Bu yüzden de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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Hajduk antrenöründen kalite vurgusu
Hajduk antrenöründen kalite vurgusu

Hajduk antrenöründen kalite vurgusu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'a 2-0 yenilerek elenen Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.
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