Hajduk Split antrenöründen kalite vurgusu

Hırvat teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Oyunlarından memnun, sonuçtan dolayı ise mutsuz olduğunu aktaran Vukas, "Çok iyi oynadık. Yüzde 100'ümüzü verdik. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Bunu yapmaya çalıştık. Birkaç önemli pozisyona girdik ama bunları gole çeviremedik. Böyle kaliteli takımlara karşı skor üstünlüğünü ele geçirmeniz gerekiyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok genç bir takımız. Gelecek adına mutluyum ama sonuçtan dolayı mutlu olduğumu söyleyemem." diye konuştu.
"ÇOK TEBRİK ALDIK"
Maç sonunda Galatasaray'dan birçok ismin kendilerini tebrik ettiğini aktaran Vukas, "Birçok oyuncu ve kişiden saygı ve tebrik aldık. Bu yüzden de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iyi yolda olduklarını belirterek, "Bozmamak için de elimizden geleni yapacağız." dedi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımına penaltı atışları sonucunda elenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, pozisyon buldukları karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2-0 biten Hajduk Split maçının ardından açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan Marcao'nun transferi konusunda açıklamada bulunan Albayrak, ocak ayına işaret etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılarda yenilerek elendi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Galatasaray'a 2-0 yenilerek elenen Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.