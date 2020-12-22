Galatasaray'da Radamel Falcao oynayacak mı? Son durum belli oldu

Galatasaray'ın uzun görüşmeler sonucu büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sakatlıklardan yakasını kurtaramadı.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı sebebiyle birçok maçta forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu, Göztepe karşısında da sahadaki yerini alamayacak ve oynamadığı maçlar oynadığı maçların sayısını geçecek.
Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Kamerunlu yıldız Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak. Serbest kalır maddesi ise 11 milyon euro.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Göztepe maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın devre arasında ücretine zam yapmaya hazırlandığı Taylan Antalyalı'ya İtalyan ekipleri Sassuolo, Bologba ve Cagliari talip oldu. Ocak ayında Marcao'ya teklif bekleyen Cimbom, Taylan'ı satmaya sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'nin topun ağzındaki teknik direktörü Erol Bulut'un fesih maddesi ortaya çıktı.
Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'de henüz 13 hafta geride kalmış olmasına rağmen Tisserand ve Lemos'un yaptığı hatalardan epey canı yanan Fenerbahçe, devre arasında stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de forma giyen Sokratis Papastathopulos için geçtiğimiz günlerde Londra'ya gittiği ortaya çıktı. İngiliz ekibinde kadroya giremeyen 32 yaşındaki savunmacının Sarı-Lacivertlilere gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor.