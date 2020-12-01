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aksam.com.tr
  • 01 Aralık 2020 Salı 08:00
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Galatasaray'da moraller yerinde

Galatasaray'da moraller yerinde

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AKŞAM

Çaykur Rizespor'u devirip ligde ikinci sıraya yerleşen Aslan'da işler yolunda gidiyor.

Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig’de 2. sıraya yerleşen Galatasaray, derbide Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a yenilmesiyle haftayı puan cetvelinde averajla bu basamakta kapattı.

Sarı-Kırmızılılar’da morallerin üst seviyede olduğu belirtildi. Aslan, Hatay maçı hazırlıklarına bugün devam edecek.

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