Galatasaray'da moraller yerinde

Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig’de 2. sıraya yerleşen Galatasaray, derbide Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a yenilmesiyle haftayı puan cetvelinde averajla bu basamakta kapattı.
Sarı-Kırmızılılar’da morallerin üst seviyede olduğu belirtildi. Aslan, Hatay maçı hazırlıklarına bugün devam edecek.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi oynamalarına rağmen basit bir golle mağlup olduklarını belirterek, "Ancak yediğimiz gol ofsayt ve hakemler vermiyor. Biz artık bize karşı yapılan hataların bilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi. Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "İlk deplasman galibiyetimizi aldık. Üst sıralara oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, hafta boyunca çalıştıkları hücum varyasyonlarını sahada uyguladıklarını ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi.
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Romanya ekibi CFR Cluj, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı hoca adayları arasında değerlendiriyor.
Beşiktaş derbisiyle sarsılan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımı teselli etti. Belözoğlu, "Dik duracağız, zorlukların altından beraber kalkacağız, geride bizi bekleyen 30 hafta ve onlarca puan var. Bu takım şampiyon olacak." dedi.
Fransız Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem olacak.