  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:19
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray, kupada sahneye çıkıyor

Galatasaray, kupada sahneye çıkıyor

Paylaş

AA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitirerek, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı Türkiye Kupası'na bu turdan başladı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan ancak ismi açıklanmayan bir futbolcu forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşmaya Süper Lig'de az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor.

Kupaya 2. turdan giren Darıca Gençlerbirliği ise bu turda aynı ligden Belediye Kütahyaspor'u eledi. Üçüncü turda Misli.com 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'u geçen sarı-yeşilli ekip, 4. turda TFF 1. Lig takımı Royal Hastanesi Bandırmaspor'u kupa dışına itti.

KUPADA EN ÇOK MUTLU SONA ULAŞAN TAKIM

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 18 kez şampiyon olarak bu kupayı en fazla kazanan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Galatasaray, toplamda 23 kez final oynarken, 18'inden kazanan taraf olarak ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde 2 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor'a elenmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Toroğlu bombayı patlattı! Fener'in yeni hocasını açıkladı
Toroğlu bombayı patlattı! Fener'in yeni hocasını açıkladı

Toroğlu bombayı patlattı! Fener'in yeni hocasını açıkladı

Gündemi sarsacak iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Gündemi sarsacak iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...

Gündemi sarsacak iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...

Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz
Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz

Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

G.Saray'dan tarihi forvet transferi harekatı
G.Saray'dan tarihi forvet transferi harekatı

G.Saray'dan tarihi forvet transferi harekatı

G.Saray, devre arası Falcao'yu Inter Miami'ye gönderirse A.Madrid'li Diego Costa'yı kadrosuna katacak.

Çok konuşulacak sözler: Hükmen mağlubiyet...
Çok konuşulacak sözler: Hükmen mağlubiyet...

Çok konuşulacak sözler: Hükmen mağlubiyet...

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs sebebiyle verilmesi planlanan hükmen mağlubiyet kararına karşı olduğunu dile getirirken TFF'nin takımlardaki oyuncu sayısını 40'a çıkarması gerektiğini vurguladı.

Trabzonspor'da forvet arayışı
Trabzonspor'da forvet arayışı

Trabzonspor'da forvet arayışı

Trabzonspor'da Afobe, Djaniny ve Plaza'nın istenilen performansı sergileyememesinin ardından forvet arayışları başladı.

Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun'
Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun'

Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun'

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.

PSG zirveyi Lille'e kaptırdı
PSG zirveyi Lille'e kaptırdı

PSG zirveyi Lille'e kaptırdı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği kaptırdı.

Milan son dakika golüyle 1 puanı kurtardı
Milan son dakika golüyle 1 puanı kurtardı

Milan son dakika golüyle 1 puanı kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında lider Milan, konuk ettiği Parma ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.