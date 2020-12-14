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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 09:45
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Fatih Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam

Fatih Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam

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Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Roman Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.

Uzun bir süredir 'saha parselizasyonu', 'dominant santrfor modeli' ve 'beki manipule etme' üzerinde çalışan teknik direktör Fatih Terim sonunda istediklerini almaya başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre, sezonun başında hocanın kazandırmak istediği ve 'ofansif futbol' kimliği yüzünden biraz sallanan Galatasaray son haftalarda kendine geldi ve iddiasını ortaya koydu. Kariyerinin her döneminde futbolun yeniliklerini takip eden Terim, ikinci yarıda yapılmasını istediği transferlerle yeni oyun sistemini tamamen oturtacak.

Galatasaray, kupada sahneye çıkıyor

DOMİNANT SANTRFOR!

Transfer edilmesini istediği Salih Uçan tarzındaki regista ile 'saha parselizasyonu' konusunda sorunlar ortadan kalkacak. Yıllardır istediği Yaremchuk ile 'dominant santrfor modeli'ne ulaşacak.

Hızlı kanat forveti Ahmed Musa ile 'beki manipule eden' oyuncuya kavuşacak. Salih, Yaremchuk ve Musa ile Fatih Terim sezon başında planlamasına başladığı "ofansif futbol kimliği"ni oturtmuş olacağına inanıyor ve bu 3 oyuncunun kadroya katılması için mutlaka şartların zorlanmasını talep etti.

GÖZLER ONLARDA

Salih Uçan'ın devre arasında alınması için Alanya ile görüşmeler devam ediyor. Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'nın bonservisi elinde… Çağrı bekliyor. Sadece Yaremchuk için Gent'i ikna etmek zor olacak. Ancak Falcao, yeni bir takımla anlaşılırsa bu sorun da ortadan kalkacak. Roman Yaremchuk'un 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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