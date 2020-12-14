Fatih Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam

Uzun bir süredir 'saha parselizasyonu', 'dominant santrfor modeli' ve 'beki manipule etme' üzerinde çalışan teknik direktör Fatih Terim sonunda istediklerini almaya başladı.
Fanatik'te yer alan habere göre, sezonun başında hocanın kazandırmak istediği ve 'ofansif futbol' kimliği yüzünden biraz sallanan Galatasaray son haftalarda kendine geldi ve iddiasını ortaya koydu. Kariyerinin her döneminde futbolun yeniliklerini takip eden Terim, ikinci yarıda yapılmasını istediği transferlerle yeni oyun sistemini tamamen oturtacak.
DOMİNANT SANTRFOR!
Transfer edilmesini istediği Salih Uçan tarzındaki regista ile 'saha parselizasyonu' konusunda sorunlar ortadan kalkacak. Yıllardır istediği Yaremchuk ile 'dominant santrfor modeli'ne ulaşacak.
Hızlı kanat forveti Ahmed Musa ile 'beki manipule eden' oyuncuya kavuşacak. Salih, Yaremchuk ve Musa ile Fatih Terim sezon başında planlamasına başladığı "ofansif futbol kimliği"ni oturtmuş olacağına inanıyor ve bu 3 oyuncunun kadroya katılması için mutlaka şartların zorlanmasını talep etti.
GÖZLER ONLARDA
Salih Uçan'ın devre arasında alınması için Alanya ile görüşmeler devam ediyor. Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'nın bonservisi elinde… Çağrı bekliyor. Sadece Yaremchuk için Gent'i ikna etmek zor olacak. Ancak Falcao, yeni bir takımla anlaşılırsa bu sorun da ortadan kalkacak. Roman Yaremchuk'un 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.
G.Saray, devre arası Falcao'yu Inter Miami'ye gönderirse A.Madrid'li Diego Costa'yı kadrosuna katacak.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs sebebiyle verilmesi planlanan hükmen mağlubiyet kararına karşı olduğunu dile getirirken TFF'nin takımlardaki oyuncu sayısını 40'a çıkarması gerektiğini vurguladı.
Devre arasında ses getirecek transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da kontenjanının açılması için en az 2 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Radamel Falcao'nun ABD'ye gitmesi beklenirken Jesse Sekidika da kiralanacak.