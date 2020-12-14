Futbolda ertelenen maçların programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:
SÜPER LİG
Yarın:
16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
TFF 1. LİG
Yarın:
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)
MİSLİ.COM 3. LİG
1. Grup (10. hafta)
Yarın:
13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)
3. Grup (10. hafta)
Yarın:
13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)
4. Grup (6. ve 8. Hafta)
Bugün:
13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
Bugün:
13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.
G.Saray, devre arası Falcao'yu Inter Miami'ye gönderirse A.Madrid'li Diego Costa'yı kadrosuna katacak.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs sebebiyle verilmesi planlanan hükmen mağlubiyet kararına karşı olduğunu dile getirirken TFF'nin takımlardaki oyuncu sayısını 40'a çıkarması gerektiğini vurguladı.
Devre arasında ses getirecek transferler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da kontenjanının açılması için en az 2 yabancı futbolcuyla yolların ayrılması bekleniyor. Radamel Falcao'nun ABD'ye gitmesi beklenirken Jesse Sekidika da kiralanacak.