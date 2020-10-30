Galatasaray böyle şampiyon olacak!

B.B Erzurumspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Galatasaray'da öncelikli hedef; ligin ilk yarısında zirve yarışından kopmayıp, devre arası dokunuşlarıyla şampiyonluğa ulaşmak olarak belirlendi.

Galatasaray, devre arasına en az hasarla girip yapılacak takviyelerle birlikte şampiyon olmak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımda bu nedenle ilk yarı sonuna kadar puan kayıplarının en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınacak.



ZİRVEDEN KOPMAMAK BİRİNCİL HEDEF

Milliyet'in haberine göre, ilk 6 haftada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan kaybeden Cim-Bom’da, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim ilk yarıyı zirveden kopmadan tamamlamaları durumunda şampiyon olacaklarına inanıyor.

Bunun için de ilk yarı sonuna kadar takımdaki herkesten maksimum fayda alınmaya çalışılacağı belirtildi. Teknik patron Fatih Terim; Belhanda, Feghouli ve Babel gibi gelecekleri belirsiz olup yönetimin satmaya çalışacağı isimlerden en üst seviyede yararlanmanın hesaplarını yapıyor.

MUSLERA, SERI, ONYEKURU

İlk yarı sonunda ise zirveye yakın olmaları halinde Muslera’nın da kadroya dönecek olması, Seri ve Onyekuru hamleleriyle tüm taşların yerine oturacağı düşünülüyor. Bu üç isim ile beraber takımın sıkıntısının kalmayacağı ve daha iddialı hale geleceği belirtiliyor.

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ZOR MAÇLAR GERİDE KALDI

Galatasaray’ın bu hedef doğrultusunda ilk yarı bitene kadar her maça büyük bir konsantrasyon ve ciddiyetle çıkacağı belirtildi.

Diğer taraftan ilk 6 hafta içinde Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor gibi zorluk derecesi yüksek maçların oynandığına da dikkat çekildi.

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