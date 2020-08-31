Francisco Montero geliyor

Beşiktaş'ın Atletico Madrid’den kiralamak için anlaşmaya vardığı İspanyol stoper Montero, bugün 23:20’de İstanbul’da olacak. Genç oyuncunun sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor.
ÜMRANİYE YOLCUSU
Öte yandan Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Beşiktaş’ın genç file bekçisi Utku Yuvakuran ile anlaştıklarını, başarılı futbolcuyu kadrolarına katmak için ise Kartal’ın kaleci transferi yapmasını beklediklerini açıkladı.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Orta saha takviyesi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da Ivan Marcone transferi zora girdi. Bordo-Mavililer bu gelişme üzerine Meksika ekiplerinden Necaxa'da forma giyen 26 yaşındaki ön libero Claudio Baeza ile temaslara başladı. Şilili futbolcunun daha büyük bir takımda forma giymek istemesi sebebiyle transfere yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.
Süper Lig'in son gol kralı Alexander Sörloth için İtalyan devi Inter ve Alman ekibi Leipzig bastırıyor.
Galatasaray'ın satmaya çalıştığı Faslı orta saha Belhanda konusunda yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanabilir.