Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Nikola Kalinic'le görüşüyoruz'

AKŞAM

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, başta Nikola Kalinic olmak üzere transfer gündemlerine dair açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, “Kalinic ile görüşüyoruz. 3-4 milyon euro maaş, 3-4 sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları biz imzalamayız, bu beklentilerde olan varsa kusura bakmasın. Cisse ile de temas kurduk ama şu an diğerlerinin daha gerisinde. Roco’nun fesih konusunda sona gelindi. Sergen Hoca, Gökhan Töre’yi kadroda görmek istiyor. Larin kalacak ve bir forvet alacağız. Vida’ya teklifler var” diye konuştu.

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GÜLAY ALANYA’DA



Öte yandan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş’ın 17 yaşındaki sol beki Ahmet Gülay’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Gülay, satın alma opsiyonuyla 3 yıllık mukaveleye imza attı.

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