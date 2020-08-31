Beşiktaş'ta Nazım Sangare sesleri!

Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gitmesinin ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları tam gaz devam ediyor. 29 yaşındaki sağ bek Davide Santon konusunda Roma ile yapılan görüşmelerde istenen sonuç çıkmadı. İtalyan kulübü kadroda düşünmediği oyuncuyu tapusu ile Beşiktaş’a vermek istiyor. Siyah-Beyazlılar ise Santon’u kiralamak istiyor. Bu transferin zora girmesi sonrası Beşiktaş, rotayı Antalyasporlu Nazım Sangare’ye çevirdi. Görüşmeler ise resmen başladı.
TÜM FORMÜLLER MASADA
Antalyaspor cephesi, Nazım Sangere için Beşiktaş’tan 2 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu talep sonrası Siyah-Beyazlı Yönetim, kadroda düşünülmeyen Isimat Mirin önerisinde bulundu. Antalyaspor, bu öneriye ise olumsuz cevap verdi. Görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş’ın, Antalyaspor’a satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif edeceği ifade edildi. Nazım Sangare’nin Antalyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SERGEN YALÇIN DA ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ sağ bek transferi ile ilgili “Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare de Türk ve Milli Takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz” ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Nazım Sangere’nin kadroya dahil edilmesini istiyor.
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