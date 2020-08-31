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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:00
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Beşiktaş'ta Nazım Sangare sesleri!

Beşiktaş'ta Nazım Sangare sesleri!

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AKŞAM

Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için transferde rotayı Akdeniz'e çevirdi. Roma'nın 29 yaşındaki sağ beki Davide Santon transferinde bir yol alamayan Siyah-Beyazlılar, 26 yaşındaki Nazım Sangare için girişimlere başladı. Antalyaspor 2 milyon euro bonservis bedeli istedi. Görüşmeler sürüyor.

Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’ye gitmesinin ardından Beşiktaş’ta sağ bek arayışları tam gaz devam ediyor. 29 yaşındaki sağ bek Davide Santon konusunda Roma ile yapılan görüşmelerde istenen sonuç çıkmadı. İtalyan kulübü kadroda düşünmediği oyuncuyu tapusu ile Beşiktaş’a vermek istiyor. Siyah-Beyazlılar ise Santon’u kiralamak istiyor. Bu transferin zora girmesi sonrası Beşiktaş, rotayı Antalyasporlu Nazım Sangare’ye çevirdi. Görüşmeler ise resmen başladı. 

Francisco Montero geliyor

TÜM FORMÜLLER MASADA 

Antalyaspor cephesi, Nazım Sangere için Beşiktaş’tan 2 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bu talep sonrası Siyah-Beyazlı Yönetim, kadroda düşünülmeyen Isimat Mirin önerisinde bulundu. Antalyaspor, bu öneriye ise olumsuz cevap verdi. Görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş’ın, Antalyaspor’a satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme teklif edeceği ifade edildi. Nazım Sangare’nin Antalyaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Nikola Kalinic'le görüşüyoruz'

SERGEN YALÇIN DA ÇOK İSTİYOR 

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ sağ bek transferi ile ilgili “Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare de Türk ve Milli Takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz” ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş’ta oynamak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Nazım Sangere’nin kadroya dahil edilmesini istiyor.  

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