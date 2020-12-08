Fırtına'da gözler ara transfer döneminde

DHA

Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından camiada transfer beklentisi arttı. Bordo-mavililerde gözler 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.

Süper Lig’in 11’inci haftasında dün akşam, Nwakaeme ile Djaniny’in sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri Sivasspor karşılaşmasında, özellikle hücum hattında alternatif oyuncusu sıkıntısı yaşayan Trabzonspor’da transfer beklentisi arttı.

Hamle oyuncusu konusunda arayışta olan teknik ekibin transfer döneminde özellikle yaratıcı oyuncular ile hücum hattını güçlendirmeyi planladığı öğrenildi.

TRANSFER POLİTİKASI ŞEKİLLENİYOR

Geçen sezon stoper mevkiinde önemli sıkıntılar yaşayan ancak bu sezon Edgar ile Hugo’nun takıma katılmasıyla savunmasını güçlendiren bordo-mavililerde, teknik heyetin yavaş yavaş devre arası transfer dönemine yönelik transfer politikasını şekillendirdiği ve önceliği hücum hattında yaratıcı oyunculara vereceği belirtildi. Bunun yanında orta saha ve sol bek mevkilerine de takviye planlandığı kaydedildi.

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GİDECEKLER DE OLACAK

2019-20 sezonunda ligin en golcü takımlarının başında yer alan ancak bu sezon gol üretme noktasında sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da hücum hattına takviyeler planlanırken, bu mevkide yer alan bazı oyuncular ile de yolların ayrılarak kadro şişkinliğinin önüne geçilmesi düşünülüyor.

Bu noktada forvet ve kanat oyuncularından bazı isimlerin gönderileceği, sezon başında kadroya katılan Plaza’nın bu isimlerin başında yer aldığı belirtildi. Ayrıca yönetimin başta Hosseini ile Campi olmak üzere diğer oyuncular için gelecek teklifleri de değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.