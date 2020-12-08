Trabzon yerel basın tepkili: Rüya bitti

Günebakış gazetesi, “Bu takımla bu kadar”, “Son iki maçta zorlanarak kazanan Trabzon, Sivas karşısında durdu”; Karadeniz gazetesi, “Bu silahlarla av çok zor!”, “Abdullah Avcı ile çıktığı ilk iki maçını 1-0’lık sonuçlarla kazanan fırtına, dün akşam da 3 puana çok yaklaştı. Ancak Trabzonspor gol noktalarında eksik kalınca istediği sonucu alamadı ve 1 puana razı oldu”; Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına durdu!”, “Abdullah Avcı ile 2’de 2 yapan Trabzonspor, Sivasspor’a takıldı”; Sonnokta gazetesi, “Bir rüyaydı bitti”, “Erzurum ve Ankaragücü’nü tek golle geçen Trabzonspor, yine o büyülü sayıyı Sivasspor karşısında yakaladı ama bu kez kaçamadı”; Taka gazetesi, “Ekuban’ın savaşı yetmedi”, “Maçtan önce Nwakaeme ve Semedo ‘biz yokuz’ dedi. Sahne Ekuban ve arkadaşlarına kaldı. Pozisyon buldu ama skoru iki farka çıkaramadılar” başlıklarını kullandı.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'nun sakatlık sendromu ve Amerikan rüyası formasına mâl oldu.
Fenerbahçe yönetimi, son haftalardaki hakem hataları üzerine MHK'ye karşı TFF'ye çıkarma yapma kararı aldı. Sarı-Lacivertliler, Ali Palabıyık'ın bir daha maçlarına verilmesini istemiyor.
Galatasaray'da Fatih Terim'in "sürpriz" açıklamasının ardından sarı-kırmızılılar, iki Türk süper yeteneği bitirmek için düğmeye bastı.
Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göz-Göz, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı. İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme yaptı. Şener Özbayraklı'nın Göztepe'ye transfer olmasına daha yüksek olasılık gözüyle bakılıyor.
Trabzonspor'un sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından camiada transfer beklentisi arttı. Bordo-mavililerde gözler 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevrildi.
Gaziantep Futbol Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan teknik direktör Marius Sumudica'nın tekrar Suudi Arabistan'a döneceği öğrenildi.