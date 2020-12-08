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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 10:37
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Trabzon yerel basın tepkili: Rüya bitti

Trabzon yerel basın tepkili: Rüya bitti

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Trabzon'da yerel gazeteler, Trabzonspor'un Süper Lig'in 11. haftasında sahasında 1-1 berabere kaldığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından ‘Rüya bitti' ve "Bu takımla bu kadar" yorumlarını yaptı.

Günebakış gazetesi, “Bu takımla bu kadar”, “Son iki maçta zorlanarak kazanan Trabzon, Sivas karşısında durdu”; Karadeniz gazetesi, “Bu silahlarla av çok zor!”, “Abdullah Avcı ile çıktığı ilk iki maçını 1-0’lık sonuçlarla kazanan fırtına, dün akşam da 3 puana çok yaklaştı. Ancak Trabzonspor gol noktalarında eksik kalınca istediği sonucu alamadı ve 1 puana razı oldu”; Kuzey Ekspres gazetesi, “Fırtına durdu!”, “Abdullah Avcı ile 2’de 2 yapan Trabzonspor, Sivasspor’a takıldı”; Sonnokta gazetesi, “Bir rüyaydı bitti”, “Erzurum ve Ankaragücü’nü tek golle geçen Trabzonspor, yine o büyülü sayıyı Sivasspor karşısında yakaladı ama bu kez kaçamadı”; Taka gazetesi, “Ekuban’ın savaşı yetmedi”, “Maçtan önce Nwakaeme ve Semedo ‘biz yokuz’ dedi. Sahne Ekuban ve arkadaşlarına kaldı. Pozisyon buldu ama skoru iki farka çıkaramadılar” başlıklarını kullandı.

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