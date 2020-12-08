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aksam.com.tr
  • 08 Aralık 2020 Salı 11:38
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı

Trabzonspor'da Abdullah Avcı farkı

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AA

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon daha fazla puan topladı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasını 6 puanla kapatan bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetimindeki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan elde etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ile kendi evinde 1-1 berabere kalarak bu dönemde mağlubiyet görmedi.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına getirilen Avcı ile 3 haftada elde ettiği 7 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

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SON 3 HAFTADA EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Ligin ilk 8 haftasında 15 golle kalesinde en fazla gol gören takım olan Trabzonspor, son 3 haftada 1 golle en az gol yiyen takımlardan biri oldu.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında kalesini kapayan, Demir Grup Sivasspor maçında 1 gol gören bordo-mavililer, son 3 haftada Galatasaray ile beraber en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

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KAYIPLAR, KAZANÇLARDAN FAZLA

Trabzonspor'un 11 haftanın geneline bakıldığı zaman ise kayıpları kazançlardan daha fazla oldu.

Bordo-mavililer, ligin 11 haftalık bölümünde 33 puanın 13'ünü hanesine yazdırabilirken 20 puan kaybederek zirve hedefi yolunda gerilere düştü.

TARAFTARINI ARADI

Trabzonspor, pandemi süresince seyircisiz maçlardaki puan kayıplarını bu sezon da sürdürdü.

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 7 puan elde edebildi.

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