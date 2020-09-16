Fenerbahçe'ye Ze Luis'ten kötü haber

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından harıl harıl forvet arayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer arayan Ze Luis'e Çin'den ciddi bir teklif geldi.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin ardından forvet bölgesinde hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda yüksek profilli isimlerle ilgilenen sarı-lacivertli kulüp listesine Porto'da forma giyen Ze Luis'i de almıştı...

Fakat Hürriyet'in A Bola'dan aktardığı habere göre, Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Teda, Ze Luis'e senelik 3,5 milyon euro, Porto'ya da bonservis olarak 5,5 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

PORTO 10 İSTİYOR

Porto, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda oynayan oyuncu için 10 milyon euro benservis bedeli belirlerken, Çin ekibinin 5,5 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Portekiz ekibiyle toplam 31 maça çıkan Ze Luis, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ DA TALİPTİ

Golcü oyuncu, 2019 yılında Spartak Moskova'dan Porto'ya 10,75 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.

Öte yandan, Ze Luis'in ismi Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ve İspanyol kulüpleriyle de geçiyordu.

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