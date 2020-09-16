Miha Zajc resmen Genoa'da

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İtalyan ekibi Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Leipzig'e transferi gündemde olan Alexander Sörloth'un durumunu değerlendirdi.
AKŞAM, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferinin detaylarını açıklıyor. Alman ekibi Sörloth için 24 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro da başarıya bağlı bonus ödeyecek. Buradan gelen paranın yarısını Trabzonspor, yarısını da İngiliz ekibi Crystal Palace alacak.
Beşiktaş altyapısında 12 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Transfere de değinen tecrübeli teknik adam, sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirtti.
İstanbul'da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği aylık olağan toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan başkan Mehmet Sepil, devre arasına kadar görevine devam edeceğini belirtti.