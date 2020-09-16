Miha Zajc resmen Genoa'da

İtalyan ekibi Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Trabzonspor ve Crystal Palace paraları bölüşecek

AKŞAM, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferinin detaylarını açıklıyor. Alman ekibi Sörloth için 24 milyon euro garanti ücret artı 6 milyon euro da başarıya bağlı bonus ödeyecek. Buradan gelen paranın yarısını Trabzonspor, yarısını da İngiliz ekibi Crystal Palace alacak.