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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:48
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Miha Zajc resmen Genoa'da

Miha Zajc resmen Genoa'da

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İtalyan ekibi Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Miha Zajc resmen Genoa'da
Miha Zajc resmen Genoa'da

Miha Zajc resmen Genoa'da

İtalyan ekibi Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

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