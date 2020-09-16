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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 21:43
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Fenerbahçe'den forvete Steafono Okaka hamlesi

Fenerbahçe'den forvete Steafono Okaka hamlesi

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Fenerbahçe, İtalyan ekibi Udinese'de forma giyen santrfor Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Stefano Okaka'ya dikti.

TRT Spor'un haberine göre, Vedat Muriqi'i 17,2 + 2,5 milyon Euro karşılığında Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, Udinese'nin Nijerya asıllı İtalyan futbolcusu Stefano Okaka için girişimlere başladı.

OKAKA DIŞINDA BİR FORVET DAHA GELECEK

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray deplasmanına Frey ile çıkmak istemeyen Erol Bulut'un Stefano Okaka'yı istediği, yönetimin de oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi. Fenerbahçe'nin Okaka dışında bir forvet daha alacağı da ifade edildi.

31 yaşındaki Okaka geçen sezon ligde 33 maça çıkmış, 8 gol atıp 2 asist yapmıştı.

ROMA ALTYAPISINDA BAŞLADI

9 Ağustos 1989'da İtalya'da dünyaya gelen Okaka futbola Roma altyapısında başladı. Kariyerinde Roma, Brescia, Fulham, Parma, Sampdoria, Anderlecht, Watford ve Udinese gibi kulüplerde forma giydi.

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