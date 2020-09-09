  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Eylül 2020 Çarşamba 18:57
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha: Joaquin Torres

Fenerbahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha: Joaquin Torres

Paylaş

Fenerbahçe, Jose Sosa'nın ardından bir Arjantinli'nin daha peşinde. Sarı-lacivertlilerde gündem, Newell's Old Boys forması giyen Joaquin Torres.

Transfer dönemine bomba gibi giren Fenerbahçe için Arjantin basınından yeni bir iddia geldi.

Geçen sezonu Yunanistan Ligi takımı Volos'ta kiralık olarak geçiren Tangocu'nun transferi gerçekleşirse sarı-lacivertli takımda Sosa'dan sonra ikinci Arjantinli olacak.

Deplasmandaki açılış maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor

27 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST

Volos, geçen sezon ligi 31 puanla 11. sırada bitirirken Torres 27 maçta 5 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. Sözleşmesi bitince de Newell's Old Boys'a geri döndü.

SABAH'ın Con La Gente Noticias gazetesibdeb aktardığı habere göre; sarı-lacivertliler, Newell's Old Boys ile 1 yıl kontratı kalan 23 yaşındaki sağ kanat Joaquin Torres ile ilgileniyor.

Vedat Muriqi'nin film gibi hikayesi: 90+4'ten Çizme'ye yolculuk

Fenerbahçe'nin Süper Lig karnesi

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha
F.Bahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha

F.Bahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha

İstenmeyen adam Belhanda! Yönetim son kozunu oynadı
İstenmeyen adam Belhanda! Yönetim son kozunu oynadı

İstenmeyen adam Belhanda! Yönetim son kozunu oynadı

G.Saray'da akılalmaz iddia: Menajere yüzde 97 komisyon verilmiş!
G.Saray'da akılalmaz iddia: Menajere yüzde 97 komisyon verilmiş!

G.Saray'da akılalmaz iddia: Menajere yüzde 97 komisyon verilmiş!

Fenerbahçe'nin kupa töreni sosyal medyada gündem oldu

SPOR GÜNDEMİ

Bankalar Birliği anlaşmasında son durum
Bankalar Birliği anlaşmasında son durum

Bankalar Birliği anlaşmasında son durum

Kulüplerin 6,2 milyar TL'lik finansal yükümlülüklerinin yapılandırılması için Bankalar Birliği ile görüşmeler son aşamaya geldi. 3 yılı geri ödemesiz 12 yıllık plan, olumlu ilerliyor. Şu an için sorun yok.

90+4'ten Çizme'ye yolculuk
90+4'ten Çizme'ye yolculuk

90+4'ten Çizme'ye yolculuk

Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.

Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da
Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da

Celta Vigo onay verdi! Okay Yokuşlu G.Saray'da

İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.

Plan adamı Etebo
Plan adamı Etebo

Plan adamı Etebo

Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.

Zahavi'den transfer açıklaması
Zahavi'den transfer açıklaması

Zahavi'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.

'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı'
'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı'

'Bize golcü lazımdı Vedat şansını kullandı'

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.