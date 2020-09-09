Fenerbahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha: Joaquin Torres

Transfer dönemine bomba gibi giren Fenerbahçe için Arjantin basınından yeni bir iddia geldi.
Geçen sezonu Yunanistan Ligi takımı Volos'ta kiralık olarak geçiren Tangocu'nun transferi gerçekleşirse sarı-lacivertli takımda Sosa'dan sonra ikinci Arjantinli olacak.
27 MAÇTA 5 GOL 2 ASİST
Volos, geçen sezon ligi 31 puanla 11. sırada bitirirken Torres 27 maçta 5 gol, 2 asistlik katkıda bulundu. Sözleşmesi bitince de Newell's Old Boys'a geri döndü.SABAH'ın Con La Gente Noticias gazetesibdeb aktardığı habere göre; sarı-lacivertliler, Newell's Old Boys ile 1 yıl kontratı kalan 23 yaşındaki sağ kanat Joaquin Torres ile ilgileniyor.
Kulüplerin 6,2 milyar TL'lik finansal yükümlülüklerinin yapılandırılması için Bankalar Birliği ile görüşmeler son aşamaya geldi. 3 yılı geri ödemesiz 12 yıllık plan, olumlu ilerliyor. Şu an için sorun yok.
Tarihi bir sözleşmeye imza atan Kosovalı Vedat Muriqi'nin futbolculuk kariyeri adeta film olur. Türkiye'deki ilk deneyimi olan Eskişehir'de yabancı sınırına takılan Vedat Giresun'un yolunu tutar. 6 ay oynamakta zorlanan 26 yaşındaki golcünün tüm kariyeri 28 Kasım 2014'teki Antalyaspor maçında 90+4'te attığı golle değişir.
İspanyol basını, milli futbolcunun kiralama bedelini açıkladı. İspanyol Marca gazetesi, “Celta Vigo, Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a kiralanması konusunda 1 milyon euroya razı oldu. Futbolcu da yeniden ülkesi Türkiye'de oynamak istediği için sorun kalmadı” satırlarına yer verdi.
Galatasaray'ın transferi için İstanbul'a getirdiği Oghenekaro Etebo'nun tercih edilmesindeki en büyük neden oyun tarzı.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcü futbolcu Eran Zahavi, transfer iddialarına ilişkin konuştu.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “Bizde parladı. İyi para kazandırdı. Vedat'a başarılar dilerim” dedi.