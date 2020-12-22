Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan rutin koronavirüs testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Ozan Tufan koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi kötü haber geldi: Bir futbolcu ve bir idari personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde; 1 futbolcu ve 1 idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir..." denildi.



O FUTBOLCU OZAN TUFAN

Fenerbahçe’de koronavirüs testi pozitif olan futbolcunun Ozan Tufan olduğu ortaya çıktı.

Başarılı futbolcu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bugün yapılan Covid-19 test sonucum malesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Ali Koç'tan flaş Erol Bulut kararı! Kimse bunu beklemiyordu...