Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Mostafa Mohamed düellosu

AKŞAM

Her transfer döneminde rekabete tutuşan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde bu kez Mostafa Mohamed var.

Birçok transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Zamalek’in, 22 yaşındaki forveti Mostafa Mohamed için karşı karşıya geldi. “yaf3press.net”in haberine göre; Zamalek Mohamed için 4 milyon euro istiyor. Mısırlı oyuncu son Afrika Gençler Kupası’nda gol kralı olmuştu.

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