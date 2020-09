Fenerbahçe, The Land of Legends Cup'ta şampiyon

Ajanslar

The Land of Legends Cup finalinde, Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 67’nci dakikada frikikten Caner Erkin kaydetti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise şu kadro ile karşılaşmaya başladı: “Muammer, Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Ziya, Gradel, Yatabare”

FENERBAHÇE’NİN KUPASINI THE LAND OF LEGENDS EFSANEVİ KARAKTERİ KİNG VERDİ

­Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe, kupasını The Land of Legends Cup’ın efsanevi karakteri King’ten aldı. Sürpriz bir şekilde kupayı getiren The Land of Legends karakteri King, kupayı takım kaptanı Gökhan Gönül’e verdi.

Turnuvayı Demir Grup Sivasspor ikinci, Beşiktaş üçüncü ve Fraport TAV Antalyaspor ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi. Maçın ikinci yarısında 67. dakikada Caner Erkin serbest vuruştan attığı gol ile Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile noktalandı.

